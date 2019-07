Scarica rifiuti alle 6 di mattina, denunciato in Valdinievole

Hanno fatto una levataccia, ma ne è valsa la pena. Gli agenti della polizia municipale di Pieve a Nievole da giorni avevano stretto il cerchio delle indagini per porre fine alla sgradevole serie di rifiuti abbandonati in modo illecito in via Togliatti, nel centro della città.

Lo stesso sindaco Gilda Diolaiuti, preoccupata per il ripetersi degli abbandoni e in linea con il suo programma di mandato che prevede una notevole determinazione per contrastare questi fenomeni che producono effetti negativi per il decoro e l’ambiente di Pieve a Nievole, aveva sollecitato un’accelerazione delle indagini.

La polizia municipale, guidata da Andrea Simoni, ha quindi predisposto un servizio straordinario di appostamento e alle 6 della mattina di mercoledi 3 luglio, facendo seguito ad alcune segnalazioni dei cittadini della zona, è stato scoperto l’autore dell’abbandono di rifiuti di quella mattina e, ragionevolmente, degli altri avvenuti in questi giorni.

L’uomo, un 40enne residente a Pieve a Nievole, è stato identificato e denunciato il flagranza di illecito amministrativo, con tutte le conseguenze penali e civili che questo capo di imputazione comporta.

Molto soddisfatta il sindaco Gilda Diolaiuti “Mentre rivolgo un plauso ai nostri agenti di polizia municipale, che hanno dimostrato grande impegno e straordinaria capacità investigativa, devo sottolineare la preziosissima collaborazione dei cittadini, che hanno fornito gli elementi per completare con esito positivo l’operazione”.

“Da parte nostra, contando sul senso civico degli abitanti di Pieve a Nievole, intendiamo continuare in questa opera di sensibilizzazione e di repressione dei comportamenti illegittimi- conclude Gilda Diolaiuti-. Il porta a porta è un passaggio importante nel nostro servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma tutti devono collaborare. La stragrande maggioranza dei nostri cittadini lo sta facendo con grande correttezza, gli altri devono sapere che non abbiamo intenzione di tollerare comportamenti vietati e ci sarà un netto contrasto da parte nostra verso queste azioni negative per la collettività”.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole

