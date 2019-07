Rubata e ritrovata la bici con cui Cipollini vinse la Milano-Sanremo

Aveva rubato la bici con cui Mario Cipollini vinse la Milano-Sanremo nel 2002, per questo un 32enne di Livorno è stato denunciato per ricettazione. I carabinieri di Lucca hanno trovato in alcune abitazioni del 32enne dodici biciclette da corsa da collezione dal valore economico altissimo. Si tratta, infatti, di pezzi unici adoperati da campioni del passato, tra cui quella vittoriosa di Cipollini. Inoltre è stato recuperato del materiale di ricambio e per la manutenzione dei mezzi.

L'indagine era partita in seguito a un furto commesso nei mesi scorsi a Capannori ai danni di un commerciante del settore. Gli elementi raccolti, si spiega, hanno fatto concentrare i sospetti sul 32enne, persona con "una remunerata attività lavorativa regolare, ma anche con una grande passione per la bicicletta" come si legge nella nota dei carabinieri.

In corso altri accertamenti per ricostruire l'eventuale rete di complicità e anche per risalire ai proprietari delle altre biciclette recuperate.

