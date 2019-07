Premio Rivelazione Sete Sóis Sete Luas, finale a Montecastello

Domenica 7 Luglio a Montecastello in Piazza Malaspina alle 21h30 andrà in scena l’annuale appuntamento con la finale del Premio Rivelazione Sete Sóis Sete Luas – Castello D’oro promosso dal Festival Sete Sóis Sete Luas con la collaborazione della ProLoco di Montecastello e l’Assessore del Comune di Pontedera Mattia Belli.

Le tre band finaliste si sfideranno a suon di musica per vincere una residenza musicale in Portogallo nel corso dell’estate 2020 insieme ad altri musicisti provenienti dalla rete culturale del festival, diretti da un noto musicista. La vincitrice dello scorso anno,la pontederese Paola Bivona dei The Brothers in Law dal 21 al 26 Luglio sarà in Francia impegnata con i musicisti internazionali della nuova produzione musicale Les Voix des 7Sóis che Pontedera ospiterà in prima assoluta, sul palco del Festival a La Rotta, Sabato 27 Luglio da cui partirà una tourneè internazionale tra Portogallo, Francia e Spagna.

Le tre band di eccezione che si andranno a sfidare domenica sera sono: I Danser, tre musicisti che, con pochi strumenti essenziali riportano tra la gente la musica folk\popolare, musica che parla di lotte, di amori e di vita; un duo unico quello dei Dames Maudites che con il loro progetto reinterpretano e arrangiano brani di autrici che per diversi motivi possono considerarsi “maledette” unendole a songs originali e infine Le Figliole, gruppo formato dall’energia di tre ragazze unite dalla passione della musica popolare e la voglia di raccontare storie in cui tutti ci possiamo riconoscere, attraverso la musica proveniente da tutto il mondo.

Il Festival Sete Sóis Sete Luas, giunto alla sua ventisettesima edizione, dal 7 al 27 Luglio, porterà sui palchi del Centrum Sete Sóis Sete Luas, di Villa Malaspina a Montecastello, del parco fluviale de La Rotta e Treggiaia musica e spettacoli eccezionali provenienti del mondo lusofono e del mediterraneo.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

