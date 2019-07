Aquateam Nuoto Cuoio, una cena finale da medaglia d'oro

"Finale più bello per la nostra stagione sportiva non ci poteva essere" scrivono da Aquateam Nuoto Cuoio.

"Una cena che ha visto una partecipazione strepitosa. Una serata allegra e divertente come sempre. Le ricette dei nostri ragazzi semplicemente squisite Il servizio ai tavoli come meglio non si poteva fare. E poi un momento dove poter tirare le somme di questo inverno. Vogliamo fare solo un elenco di numeri e di titoli. L’importanza e la valenza di ognuno la potete capire da soli.

- Cucina: Un corso dove hanno imparato e realizzato le ricette che voi avete potuto gustare

- Nuoto: 42 Medaglie da podio dei quali 16 titoli di campione italiano nelle varie categorie + 15 argenti + 27 bronzi

- Traguardi: 5 trasferte di più giorni dove gli atleti hanno partecipato talvolta SENZA l’aiuto dei familiari a seguito a dimostrazione di una crescita individuale importante

Il lavoro che sta dietro a tutto ciò è enorme, ma quando questi sono i risultati la fatica non esiste. Grazie a tutti coloro che sono stati con noi sabato. Grazie soprattutto a voi ragazzi".

