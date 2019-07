Atletica Empoli guarda alla Finale Oro: riconoscimenti alle atlete per i grandi risultati

Le atlete della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti hanno ricevuto nelle ultime settimane, ben due riconoscimenti elargiti dal Consiglio Comunale di Empoli e dall’amministrazione comunale, per il grande risultato raggiunto in questa stagione, che consentirà alla società il prossimo anno di disputare la Finale Oro, nell’Olimpo delle dodici migliori squadre italiane di atletica leggera.

“Due riconoscimenti che ci gratificano molto e che ci rendono ancora più orgogliosi dei risultati raggiunti”, è il commento del presidente della Toscana Atletica Empoli Claudio Marchetti, “per questo vogliamo ringraziare il consiglio comunale e l’amministrazione per l’attenzione verso le nostre attività e per aver scelto la nostra società tra le eccellenze sportive empolesi. Un altro grande ringraziamento va poi al nostro sponsor principale, Nissan Brogi e Collitorti, che sostiene la nostra attività da tanti anni e senza il quale non saremmo certamente arrivati a questi importanti livelli. Il merito di quest’annata straordinaria è senza dubbio dei nostri allenatori e delle nostre atlete, che continuano nel loro percorso di crescita sportiva e professionale e riescono a raggiungere dei risultati davvero straordinari. Adesso siamo curiosi di vedere dove riusciremo ad arrivare il prossimo anno. Quel che è certo, è che vogliamo giocarci questa opportunità fino alla fine”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Atletica