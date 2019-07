Murale di Zed1 a Livorno, festa per il taglio del nastro

È quasi pronto il grande murale realizzato dall’artista Zed1 sulla parete di un edificio in Borgo Cappuccini 179.

L’opera, a cui Zed1 lavora dal primo luglio, sarà inaugurata venerdì 12 luglio alle ore 18, con lo scoprimento di una targa-ricordo alla presenza, tra gli altri, dell’assessore alla cultura Simone Lenzi e di Zed1 (Marco Burresi).

Il murale rappresenta una sirena imbottigliata, con in mano un narvalo a simboleggiare un cavatappi. La bottiglia è un riferimento storico ai messaggi inviati dai marinai in tempi antichi, un omaggio alla città di Livorno e un invito a togliere il tappo e liberare il pensiero stesso, imbrigliato nella bottiglia come la sirena.

Sempre a partire dalle ore 18 di venerdì 12 luglio, si terrà una festa di strada nel tratto iniziale di Borgo Cappuccini (dal civico 1 al civico 31), con il supporto dei negozianti della zona.

Un gruppo di artisti faranno live painting, mentre dalle ore 19 quattro band e musicisti (IKO, Cristiano Sbolci Tortoli, Helter Shelter e B-Folks) si esibiranno con musica in acustico. È inoltre previsto uno spettacolo di danza, il saluto al sole (yoga) e saranno disponibili laboratori di arte e trucco per bambini.

Per domani, giovedì 11 luglio, dalle ore 19 alle ore 21, Uovo alla Pop - Galleria propone l'originale Tour in Bus delle Street Art, per scoprire a bordo del Livorno City Sightseeing tutte le opere di street art della città, partendo da piazza Garibaldi e terminando con visita e cin cin alla galleria Uovo alla Pop. Informazioni su prezzi e prenotazioni su: www.uovoallapop.it/tour.

Programma dettagliato di venerdì 12 luglio:

ORE 18:00 in Borgo Cappuccini 179 Taglio del nastro e inaugurazione della parete di Zed1

ORE 18.00 - APERITIVO + Live Painting + DJ Set Ruben + Laboratorio per bambini Monica Virgili & Bonsignori Vernici, Trucca bimbi con Poppy Animazione + Flash Show Arabesque Centro Studi Danza

ORE 19.00 LIVE MUSIC: IKO Mikol Zanni + Bambule’ Acroduo Acroyoga & saluto al sole

ORE 20.00 LIVE MUSIC: Cristiano Sbolci Tortoli e Francesco Massidda - Lucio Battisti Coverband

ORE 21.00 LIVE MUSIC: HELTER SHELTER (the acoustic Beatles cover band) - The Beatles Coverband

ORE 22.30 LIVE MUSIC: B-Folks - 60ies / 70ies Coverband

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, dalle ore 9 fino alla mezzanotte di venerdì 12 luglio saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

• divieto di transito nel tratto di Borgo dei Cappuccini compreso tra via Cavalletti/via S. Carlo e piazza Giovine Italia, e nel tratto di piazza Giovine Italia compreso tra il civico 17 (area di parcheggio esclusa) e Borgo dei Cappuccini;

• divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di Borgo dei Cappuccini compreso tra i civici 1 e 31, con relativa abrogazione degli spazi di sosta a pagamento gestiti da Tirrenica Mobilità.

L'artista

Marco Burresi, meglio noto come Zed 1, è lo street artist che, dalla provincia di Firenze, porta in giro per il mondo i suoi murales dal tratto inconfondibile. Seguendo la sua predilezione per il figurativo, arriva a creare un mondo di burattini umanoidi, che nella loro apparente asetticità, interagiscono con la realtà che li circonda, evolvendosi, tanto nello spazio, quanto nel tempo.

Burattini, elfi, clow, sirene e personaggi immaginari popolano i suoi lavori, dando vita ad opere al limite tra l'onirico ed il surreale, in un'atmosfera sognante e talvolta malinconica.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

