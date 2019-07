Persona scomparsa nel Carrarese, ricerche in corso

I Vigili del Fuoco del Comando di Massa Carrara sono impegnati da ieri sera, martedì 9 luglio, per la ricerca di una persona dispersa della quale non si hanno più notizie. L'evento, ancora in atto, si sta svolgendo nella zona di Fossone, una frazione del Comune di Carrara. Sono impegnate unità dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Carrara, due unità del nucleo cinofili, altrettante del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), due unità TAS (Topografia Applicata al Soccorso), oltre a carabinieri, polizia, personale del Soccorso Alpino e volontari della Protezione Civile.

