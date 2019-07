I love Lego, arriva a Follonica la mostra dei 'mondi in miniatura' in mattoncini

I love Lego, che aprirà le porte il 14 luglio presso la Fonderia 1, è una mostra che vede il patrocinio del Comune di Follonica, prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia in collaborazione con RomaBrick, uno dei LUG (Lego® User Group) più antichi d’Europa.

I vari “mondi in miniatura”, per decine di metri quadrati di esposizione, dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma, sono stati minuziosamente progettati e costruiti da RomaBrick attraverso oltre 1.000.000 di moduli LEGO e ogni mondo contiene elementi dinamici, sistemi di automazione e di illuminazione.

Fino al 20 settembre, a Follonica si potranno trovare vari “mondi in miniatura”: dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma, fino alla conquista dello spazio.

RomaBrick, costola dell’associazione nazionale di amanti LEGO, pone al centro dell’obiettivo il lavoro di squadra ed è grazie alla collaborazione di tutti i suoi iscritti che riesce a creare ambienti tra i più grandi che si possano vedere nel mondo.

Ogni singola parte delle installazioni in mostra sono frutto di una progettazione collettiva e assolutamente originale: ogni edificio, strada, mezzo o piazza viene concepita da un team che vanta la presenza di numerosi architetti e ingegneri.

Ogni anno oltre 100 milioni di persone giocano con i LEGO, una passione che unisce bambini e adulti. Questa mostra è quindi un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati e per le famiglie, che potranno passare una giornata da protagonisti in un’atmosfera magica.

Fonte: Ufficio Stampa

