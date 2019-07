Muore a 52 anni Stefano Magazzini

È morto oggi a 52 anni Stefano Magazzini commerciante nel negozio di abbigliamento 'Paolo e Gisella' di San Casciano in Val di Pesa, dove l'uomo abitava da anni anche se era originario di Montespertoli. Da mesi stava lottando con gravi problemi di salute. Era conosciuto anche come musicista, suonava nei Bisca Losca con date nel territorio e non solo. I commercianti del Centro Commerciale Naturale hanno deciso in segno di lutto di annullato il giovedì di festa per San Casciano Sempre Aperta, previsto appunto per questa sera.

