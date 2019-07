Musei e Biblioteche per l'Alzheimer, incontro a Montespertoli

Giovedì 18 Luglio, ore 18, presso il Giardino della Biblioteca 'Ernesto Balducci' a Montespertoli si terrà l'incontro di inclusione sociale, dedicato alle persone fragili ed a chi se ne prende cura

Musei e Biblioteche per l'Alzheimer nasce con l'obiettivo di proporre, a chi vive l'esperienza della malattia, occasioni di partecipazione attiva alla vita di comunità attraverso la frequentazione dei luoghi e l'incontro con l'arte.

Montespertoli è già al secondo anno di partecipazione del progetto, l'incontro si terrà nello splendido Giardino della Biblioteca del paese e saranno presenti l'Assessore alla Cultura Alessandra De Toffoli e l'Assessore al Sociale Daniela Di Lorenzo.

"Il progetto intende rispondere alle richieste d’aiuto e di supporto che provengono dai familiari rispetto a situazioni di complessità e difficoltà che emergono nella quotidianità delle cure e della relazione con il proprio caro. Le attività sono incentrate sulla creazione di esperienze relazionali con i patrimoni di musei e biblioteche del territorio, per stimolare l’immaginazione e la creatività, per valorizzare le abilità comunicative di ciascuno, per facilitare e incoraggiare l’espressione personale ed emotiva, verbale e non verbale." afferma Daniela Di Lorenzo

"Sono felice di poter proseguire il progetto 'Musei e Biblioteche per l'Alzheimer'. Fare comunità significa anche creare una rete di relazioni e di attività a supporto di chi ne ha più bisogno. È importante offrire a chi vive l'esperienza della demenza opportunità di scambio e di condivisione, utilizzando l'arte e la cultura per promuovere e rafforzare l'inclusione e l'integrazione sociale." aggiunge Alessandra De Toffoli.

Per partecipare all'incontro è necessario prenotarsi chiamando il numero 057164448

