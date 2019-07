Un anno di giunta Giurlani, serata speciale a Pescia

Tanti pesciatini hanno voluto partecipare alla festa per il primo “compleanno” della giunta Giurlani, a seguito della elezione del 24 giugno 2018, quando Oreste Giurlani vinse il ballottaggio superando il 62% dei suffragi.

La serata è stata organizzata dal gruppo di maggioranza Pescia Cambia a Villa Vezzani , in un clima molto disteso, il sindaco Oreste Giurlani ha preso la parola per ringraziare i molti intervenuti e fare il punto della situazione, dopo un anno di attività.

“Dopo un anno trascorso intensamente, con tante cose fatte, centinaia di persone incontrate- ha detto Giurlani- possiamo fermarci per un momento a festeggiare. Una celebrazione che nasce dal grande consenso e calore che ci hanno mostrato i pesciatini lo scorso anno e che noi abbiamo cercato di onorare impegnandoci al massimo per il territorio e i suoi abitanti. Lo scorso anno, prima del ballottaggio, mentre il mio avversario dichiarò che la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stato costituirsi parte civile per la questione che mi riguarda, io dissi che avremmo lavorato senza sosta per migliorare la città, partendo dalle piccole cose per arrivare a sbloccare grandi questioni come i parcheggi o l’ex-mercato dei fiori. A distanza di un anno noi abbiamo tenuto fede alle promesse fatte, gli altri hanno continuato a lavorare per denigrare a livello personale tutti noi. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Tutti i profeti di sventura o i denigratori di professione non sono riusciti né riusciranno a farci desistere dalla nostra missione di lavorare per la città e la sua crescita”.

Giurlani ha anche proposto che il 10 Luglio di ogni anno si faccia una festa dell’amministrazione comunale e, contestualmente, si faccia un bilancio delle cose fatte e quelle da fare. “Un modo per dire ai pesciatini- ha chiuso il sindaco Giurlani fra gli applausi dei molti presenti- che vogliamo continuare a essere trasparenti e coerenti fino in fondo”

