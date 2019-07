Santa Maria a Monte per i bambini con Bimbimborgo

Un pomeriggio interamente dedicato ai bambini e ai loro genitori quello in programma Sabato 13 Luglio a Santa Maria a Monte. A partire dalle 14.30, il borgo ospiterà l’iniziativa Bimbimborgo – Il paese di bimbi aperto ai grandi!, organizzato dall’Ass. “I Colori della Musica” in collaborazione con il Comune di Santa Maria a Monte.

Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione parte dall'idea di far conoscere ai bambini il mondo dei grandi attraverso i loro occhi, accompagnandoli con giochi e attività creative: allo stesso tempo un modo per riportare gli adulti che li accompagneranno a riscoprire la bellezza e l'autenti-cità delle piccole cose.

Il borgo si trasformerà in un villaggio a misura di bambino, con Via Carducci che ospiterà varie postazioni, come il punto di tiro con l’arco gestito dall’Ass. Arcieri della Collina. In Biblioteca Comunale è previsto un laboratorio con giochi e colori, curato dall’Ass. “Tartamela”, mentre Piaz-za Santi Politi e Piazza Marconi accoglieranno rispettivamente la truccabimbi, le bolle di sapone ed Herbie “Il Supermaggiolino” con la scuola di equitazione M&F Riding Club. L’Area Archeolo-gica “La Rocca” vedrà la presenza di Cristina Pistolesi, Chef dell’Ass. “Art in Cooking”, la quale allestirà un laboratorio di cucina a misura di bambino, mentre un laboratorio ad hoc farà colorare e personalizzare a ciascun bambino il proprio aquilone.

Anche in Piazza della Vittoria saranno allestiti numerosi spazi, con una programmazione per tutti i gusti. L’area della nuova Piazza del Monumento ospiterà sia il mercatino artigianale sia numero-si altri stand, tra i quali quello delle cheerleader, di Jurassic Park e del Parco Preistorico di Peccioli!

Immancabili, le aree di Pompieropoli ed Emergenzopoli, dedicate alle forze dell'ordine e di soc-corso, autentici poli attrattivi per i bambini, che potranno partecipare attivamente, salire sulle mac-chine di vigili e carabinieri, ascoltare le sirene dell'ambulanza, vedere come funziona un mezzo bo-schivo. L’area degli Spettacoli sarà invece sotto il muraglione della Rocca, con esibizioni seguite dall’Ass. “I Colori della Musica”.

“Ci sarà anche la possibilità di imparare divertendosi – afferma Ilaria Parrella, Sindaco di Santa Maria a Monte. Il Comune allestirà due stand informativi di fronte al Palazzo Comunale. Il primo dedicato alla presentazione del Piano di Protezione Civile Comunale, dove i grandi potranno in-formarsi su quali comportamenti tenere in base al tipo di allerta, mentre per i più piccoli saranno organizzati laboratori di pittura. Il secondo gazebo – continua Parrella – sarà invece dedicato al progetto “Zero Rifiuti – Riduci Riutilizza Ricicla”: in collaborazione con l’Istituto Comprensivo

“Carducci”, saranno i ragazzi delle Scuole Medie a informare la cittadinanza sul valore del riciclo e della riduzione degli sprechi”.

E per chi non fosse ancora stanco, ci sarà la possibilità di vedere le stupefacenti prodezze di Sara, la cavalla in grado di parlare e ballare, rispondendo sì o no alle domande di Sergio, più che suo padrone amico di una vita.

In più, saranno aperti il Museo “Casa Carducci” ed il Museo Civico “Beata Diana Giuntini”, con visite guidate gratuite.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

