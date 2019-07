Fiorentina e Pisa si allenano insieme a Montecatini

Pisa e Firenze, campanili storicamente in conflitto, si trovano calcisticamente a convivere a Montecatini Terme. Infatti la Fiorentina e il Pisa hanno scelto la città termale per la preparazione estiva in agosto. Già nel 2013 i viola avevano scelto la Valdinievole, con Montella allenatore come oggi. I nerazzurri arriveranno lunedì e fino a mercoledì saranno impegnati nelle visite mediche e nei test atletici. Torneranno a Montecatini dal 5 al 12 agosto, dopo aver svolto a Storo, in Trentino, la fase centrale del ritiro estivo. La Fiorentina si trasferirà subito dopo la sua tournée negli Stati Uniti e sarà quindi a Montecatini dal 29 luglio al 4 agosto.

