Poggianti a Marcignana: "Presto coi lavori per ponte e scuola da sistemare"

Il consigliere comunale Fdi Andrea Poggianti si è recato stamani, sabato 13 luglio, nella frazione empolese di Marcignana insieme a due ex candidati della sua coalizione, Chiara Tronnolone e Paolo Menichetti, per annunciare due mozioni che presenterà nell'assise del prossimo 18 luglio su due importanti questioni riguardanti la zona. La prima riguarda la manutenzione della scuola Dante Alighieri, "il cui progetto è stato annunciato da febbraio 2018 e ancora oggi non ha un progetto esecutivo", spiega Poggianti.

La seconda riguarda il Ponte della Motta, al momento sotto cantieri per una manutenzione straordinaria. "Vogliamo sapere se la corsia pedonale e ciclabile sarà aperta e quando termineranno i lavori, dopo che sono cominciati solo a maggio e con una ridotta presenza di uomini sul cantiere. Speriamo che siano risolutivi dopo la manutenzione zero di questi anni. Addirittura era nata una pianta di fico proprio sul ponte. Vogliamo inoltre che con la nuova percorrenza non passino più i mezzi pesanti che creano disagi anche alle case ai lati del ponte".

