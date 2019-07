Comprensorio del Cuoio in lutto, è scomparso Mario Quirici

Il Comprensorio del Cuoio saluta uno dei cardini della sua industria, vale a dire Mario Quirici. Fondatore del cuoificio Bonistalli e Stefanelli, è venuto a mancare a novantun anni.

Anche se da anni non si occupava più della conceria, è rimasta una figura importante sia per l'industria di Santa Croce sull'Arno sia per il figlio Antonio, presidente di Cuoio di Toscana.

Oltre al figlio e alla figlia Marcella, Quirici lascia quattro sorelle. Il funerale avrà luogo domani mattina (lunedì 15 luglio) nella Collegiata di San Lorenzo a Santa Croce.

