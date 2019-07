Il Camper dell'Arte prosegue il suo tour con Leonardo il piazza

Non si ferma il viaggio di Leonardo. Dopo 5 serate nei 5 quartieri di Firenze, il Camper dell’arte arriverà in 5 diversi comuni del territorio fiorentino per proporre delle vere e proprie occasioni di avvicinamento alla cultura. Centinaia di fiorentini che in queste sere hanno deciso di trascorrere una serata estiva in compagnia di Leonardo da Vinci, con l’aiuto di relatori d’eccezione: storici e storici dell’arte hanno portato i grandi temi del genio vinciano in luoghi solitamente meno “battuti”. Da Villa Arrivabene a Sorgane, da Piazza dell’Isolotto alle Piagge, terminando poi la prima settimana in Piazza del Carmine.

Adesso per cinque sere il camper sosterà in cinque diverse piazze o giardini fuori Firenze: all’arrivo del mezzo, messo a disposizione da Laika Caravans e “alimentato” grazie ad Aquila Energie e col contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, saranno allestite sedie e attrezzature per dare vita a lezioni d’autore aperte a tutta la cittadinanza. Un progetto pensato per raggiungere i luoghi della città solitamente più lontani dai musei e dai grandi eventi culturali, estendendo così l’azione della cultura a tutti i residenti e promuovendo la valorizzazione dei tanti Centri Storici Minori che compongono Firenze e che rappresentano il tessuto urbano più vissuto dai cittadini: ecco perché gli incontri troveranno luogo nelle piazze e nei giardini usualmente frequentati dai residenti nei Comuni di Barberino Valdelsa, Scarperia, San Casciano in Val di Pesa, Lastra a Signa e Castelfiorentino, con la collaborazione del Museo Benozzo Gozzoli.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Firenze, l’ideazione di Sergio Risaliti, la curatela di Carlo Francini per l’Ufficio UNESCO e di Valentina Zucchi per MUS.E.

Si ringrazia la Città Metropolitana di Firenze e i Quartieri per la preziosa collaborazione.

Le prossime tappe

>>Martedì 16 luglio h21 – via A. Testaferrata, Castelfiorentino

ELENA CAPRETTI, Gli animali di Leonardo: gatti, cavalli, uccelli, draghi e altre creature bizzarre

>>Mercoledì 17 luglio h21 – piazza dei Vicari, Scarperia

ESTHER DIANA, L’anatomia di Leonardo tra scienza e leggenda

>>Giovedì 18 luglio h21 – piazza della Repubblica – giardini del Piazzone, San Casciano Val di Pesa

PAOLO BERRUTI, Leonardo e Freud. Incontri a distanza

>>Venerdì 19 luglio h21 – via Chiantigiana / piazza del Popolo, Ginestra Fiorentina (Lastra a Signa)

ALESSANDRO VEZZOSI, Leonardo vero o falso?

>>Lunedì 22 luglio h21 – La Pineta, Barberino Val d’Elsa

VALENTINA ZUCCHI, Un viaggio tra i fogli di Leonardo

(incontro previsto inizialmente per lunedì 22 luglio, rimandato causa maltempo)

La partecipazione è gratuita. Non occorre la prenotazione.

Per informazioni: 055-2768224 info@muse.comune.fi.it

Fonte: Ufficio Stampa

