Nuove scuole a Montespertoli, studio di fattibilità approvato dalla giunta Mugnaini

Nella giunta di giovedì 11 luglio 2019 è stato approvato lo studio di fattibilità del nuovo Polo Scolastico che sorgerà nel terreno tra via Suor Niccolina Anselmi, via dello Schiavone e Via Montelupo. Un passo importante verso la realizzazione delle nuove scuole di Montespertoli.

Nell'ambito della progettazione, lo studio di fattibilità consiste nell'analisi e nella valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati del progetto: averlo approvato quindi segna un punto di svolta fondamentale per tutto il Comune.

Lo studio di fattibilità prevede:

- un primo livello di progettazione per la scuola primaria, la scuola dell'infanzia, la palestra e il centro cottura

- sistemazione della viabilità di Via dello Schiavone e Via Montelupo

Nel nuovo Polo Scolastico, che sarà costruito all'interno di un parco, sarà previsto un numero importante di aule e laboratori di vario tipo, una palestra e una cucina per la preparazione dei pasti di tutto il polo scolastico. La spesa complessiva dell'intervento è di oltre 14 milioni di euro.

"L’approvazione dello studio di fattibilità del nuovo Polo Scolastico rappresenta il primo passo per questa nuova sfida che ha come obiettivo primario la costruzione di una scuola intesa come 'comunità educativa', come luogo di accoglienza, di solidarietà, di confronto e di mediazione culturale. Si tratta di un investimento importante, di un segnale concreto di impegno attivo nei confronti di tutti i cittadini, che mette la scuola al centro e riafferma il suo ruolo e la sua funzione educativa all’interno della nostra comunità" dichiara Daniela Di Lorenzo, Assessore alla Scuola

"Dare nuove scuole ai nostri giovani cittadini è il primo impegno che ci siamo presi e quello più importante" dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini. "Realizzare questo investimento non sarà facile perchè ha bisogno di ingenti risorse che dovremmo essere bravi a reperire ed è per questo che abbiamo voluto approvare il progetto nei primi 100 giorni." aggiunge il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli

