Turismo e sport, un accordo tra Confeserenti e Pistoia Basket

Confesercenti Pistoia, in collaborazione con le strutture ricettive e museali del territorio pistoiese, si propone di creare pacchetti turistici mirati all’accoglienza degli appassionati del basket e di altri sport, che decideranno di programmare soggiorni individuali, familiari o di gruppo in occasione degli eventi sportivi che si svolgeranno nella nostra città.

Il ruolo di Confesercenti sarà quello di fornire un raccordo a tutti i soggetti coinvolti nella promozione, per offrire all’ospite l’opportunità di arricchire la propria trasferta sportiva e di unire a questa l’occasione di scoprire un territorio ricco di storia, cultura e natura.

Per questo l’associazione ha stretto un accordo di partnership con la società Pistoia Basket 2000: i dettagli saranno spiegati in una conferenza stampa convocata per mercoledì 17 luglio alle ore 11,30 al Piccolo giardino Puccini (messo a disposizione degli Istituti Raggruppati), in vicolo del Malconsiglio, 4. Saranno presenti il presidente provinciale di Confesercenti Pier Luigi Lorenzini e il responsabile marketing di Pistoia Basket 2000 Maurizio Lauducino.

Fonte: Confesercenti Pistoia - Ufficio Stampa

