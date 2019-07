Phillip Henry e Hannah Martin in concerto per Musicastrada Festival

EDGELARKS Phillip Henry & Hannah Martin

in concerto per Musicastrada Festival

Giovedì, 18 luglio 2019

Piazza Remo Bertoncini Castelfranco di Sotto (PI)

ore 22:00 concerto | ingresso gratuito In caso di pioggia > Teatro della Compagnia

Phillip Henry e Hannah Martin sono un duo di musica folk inglese e hanno iniziato il loro viaggio musicale insieme, vivendo in una piccola roulotte sulle colline vicino a Exmouth, nel Devon. . Nel 2017 si sono ribattezzati Edgelarks e hanno pubblicato un album omonimo. Originario del Lancashire, Philipp Henry è chitarrista (slide guitarist) e armonicista. Nel decennio precedente ha vissuto nel profondo Sud dell’America immergendosi nella musica tradizionale delle Isole Britanniche e specializzandosi nella tecnica lap slide, combinando le varie influenze nel dobro e nell’armonica e creando un nuovo suono comunque legato alla tradizione. Hannah Martin è invece una cantautrice polistrumentista proveniente dal Devon, compone per viola, banjo e violino. Insieme danno vita ad un originalissimo suono, un mix di musica tradizionale dalle Isole Britanniche, chitarra slide classica indiana e la festosa armonica beatbox di Phil con una forte radice di scrittura originale. Hanno suonato per anni dappertutto arrivando a vincere il premio “BBC Radio 2 Folk Awards” come Best Duo nel 2014!

Fonte: Ufficio Stampa MUSICASTRADA

