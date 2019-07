Canottaggio, Limite di bronzo ai Master di Ravenna

L'otto Master D della Limite tiene incerta la gara fino a gli ultimi 150 metri quando si deve arrendere a Pavia e Padova rispettivamente primi e secondi. Grande merito all'ammiraglia limitese che ci mette fiato e cuore conquistando un bronzo di tutto rispetto. Grazie a Elia Salani, Santino Faggioli, Alessio Antonini, Mario Pozzolini, Marco Giacomelli, Raffaello Mannelli, Enrico Cecchi e Mario Scanferlato con al timone Alessandro Cecchi.

L'equipaggio Master A di Michele Toscani, Michele Michelotti, Andrea Tamberi e Michele Marinai sfiora il bronzo in quattro con e non brilla in quattro senza, ma i risultati erano prevedibili dato che l'equipaggio è stato formato all'ultimo momento e con Michelotti fermo quindici giorni per un infortunio a ridosso della gara. Non è stato digerito il fine settimana dai quattro ragazzi che promettono di rifarsi il prima possibile.



Fonte: Canottieri Limite

