Un'officina riparazione motori ha subìto un incendio a Ospedaletto di Pisa, in via Bassi. Dalle 8 di oggi, martedì 16 luglio, tre squadre dei vigili del fuoco di Pisa con tre autobotti e carro aria stanno intervenendo per domare le fiamme. Non si segnalano danni ma l'intervento ha richiesto un impegno corposo da parte delle forze intervenute.

Tutte le notizie di Pisa