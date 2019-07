La Savino Del Bene Scandicci piazza l'ultimo colpo con Agnieszka Kakolewska

La Savino Del Bene Scandicci comunica di aver tesserato Agnieszka Kakolewska, centrale classe 1994. L’atleta originaria di Poznan, in Polonia, arriva a Scandicci dopo l’ultimo anno alla Vbc-Pomì Casalmaggiore dove ha realizzato 225 punti in 26 gare disputate. Con i suoi 197 cm è capace di murare fino a 295 centimetri di altezza e lo ha dimostrato anche durante l’ultima Volley Nations League dove, da capitano della Nazionale polacca, ha siglato 131 punti, affermandosi come quarta miglior centrale della competizione.

Le parole di Agnieszka Kakolewska: “Sono molto felice di venire a giocare a Scandicci nella prossima stagione. Ora sono impegnata nel torneo di qualificazione olimpica con la Nazionale, ma non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione con la maglia della Savino Del Bene. Saluto tutti i tifosi, ci vediamo presto!”

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa

