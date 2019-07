Torneo di pallavolo su erba a Castelfranco in memoria di Luciano Montagnani

Luciano Montagnani. Un nome che a Castelfranco di Sotto fa pensare ad impegno sociale e sportivo. Un uomo che si è sempre dedicato agli altri nel volontariato e nel mondo dello sport. In occasione del 5° anniversario della sua dipartita è nato il torneo di Pallavolo su Erba a squadre miste fra il Volontariato organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Castelfranco di Sotto, di cui Luciano è stato uno dei Volontari fondatori..

"Dopo la prima esperienza dello scorso anno ci siamo trovati a far crescere e strutturare in maniera significativa il torneo. Non possiamo, e non vogliamo allontanarci, dal clima di divertimento che corre fra le squadre rappresentanti delle associazioni di volontariato della zona partecipanti. Abbiamo però voluto cogliere l’occasione per fare beneficenza attraverso 3 sponsor che si sono resi disponibili a riconoscere dei premi ai primi 3 classificati, donando materiali di vario tipo legati in particolare al volontariato del mondo sanitario, la 2-C servizi e consulenze di Sesto fiorentino con uno zaino per ambulanza; la Sofrapa di Firenze con attrezzatura per formazione sanitaria; e la CEVI Allestimento Ambulanze di Montemurlo con un kit di 40 magliette personalizzate".

Il torneo è organizzato con il contributo del Tomaificio Elle&Esse per le coppe e medaglie e della UISP Comitato del Cuoio che lo ospita presso le Piscine Comunali di Castelfranco di Sotto e il servizio Catering della Pizzeria Queen Pizza. "Ultimo ma non importanza il ringraziamento va all’amministrazione comunale che non fa mai mancare il suo appoggio alle varie iniziative" affermano gli organizzatori.

