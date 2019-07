Ruba alla Coop di via Susini, denunciato a Empoli un 32enne

Un georgiano di 32 anni, noto alle forze dell'ordine dell'Empolese, è stato denunciato per aver rubato nel supermercato Coop di via Susini a Empoli. Ieri pomeriggio l'uomo era stato visto da un addetto alla vigilanza mentre selezionava dei prodotti sugli scaffali, controllando quali non avessero le placche antitaccheggio, per poi infilarli nel suo zaino. Voleva fuggire senza pagare ma la vigilanza ha allertato i carabinieri che hanno recuperato la refurtiva e lo hanno denunciato per furto e violazione degli obblighi inerenti al soggiorno. È emerso infatti che l'uomo è irregolare sul suolo italiano.

