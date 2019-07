Alessandro Mostardi torna in gialloblu per le giovanili Abc

A distanza di qualche anno un gradito cavallo di ritorno nello staff tecnico gialloblu: Alessandro Mostardi, livornese doc, si appresta infatti ad indossare nuovamente la maglia dell’Abc Castelfiorentino con la quale ricoprirà l’incarico di responsabile tecnico del settore giovanile. Un ritorno importante con un incarico molto delicato quello di Mostardi, già in gialloblu nelle stagioni 2008/2009 e 2009/2010 nello staff sia del settore giovanile che dell’allora serie B.

“Sono molto contento di tornare a vestire la maglia dell’Abc” commenta Mostardi “una società che da sempre vive di pallacanestro, in cui si lavora tanto e bene, e dove ci sono idee e tanta passione. Sono state queste, insieme al fatto di conoscere già da vicino l’ambiente gialloblu, le motivazioni principali che mi hanno spinto ad accettare la proposta della dirigenza. A Castelfiorentino cercherò innanzitutto di trasmettere tutto il mio entusiasmo, sia ai ragazzi sia all’intero staff tecnico, perchè la passione rappresenta un aspetto primario del nostro lavoro che concorre in maniera decisiva al miglioramento dei singoli e del collettivo. Uno dei primi obiettivi sarà quello di creare una squadra tecnica compatta, che riesca a lavorare seguendo e perseguendo obiettivi e linee guida comuni, e sono certo che a Castelfiorentino ci saranno tutti i presupposti per metterlo in pratica”.

La carriera di Alessandro inizia come assistente nelle squadre giovanili della sua Livorno, poi il passaggio a Viareggio nel settore femminile e da lì a Ghezzano come capo allenatore di squadre giovanili. Nel 2008 l’approdo all’Abc come assistente in serie B oltre che allenatore del vivaio, cui seguono esperienze senior fuori Toscana: Santa Margherita Ligure e Novara in C Nazionale, poi Oleggio in serie B. Il ritorno nel Granducato è laccato Pallacanestro Empoli, in cui Alessandro vive tre stagioni ricoprendo diversi ruoli sia in prima squadra che nel settore giovanile, tra cui proprio quello di responsabile tecnico. Fino ad arrivare alla storia recente, al passaggio a Follonica e la scorsa stagione la prima esperienza da capo allenatore in C Silver con la maglia di San Vincenzo.

Fonte: Abc Castelfiorentino

