Ospedale Volterra, appello alla Asl: "Non solo al Lotti, pensate anche noi"

Nella calura estiva e nelle meritate vacanze ognuno di noi vuole, almeno per un po’, mettersi dietro i problemi di tutti i giorni.

Sarà per questo che riguardo il nostro ospedale c’è un silenzio, da parte delle istituzioni, a dir poco assordante. Eppure i problemi per il nostro nosocomio sono li appollaiati e qualcuno bisogna che ne prenda atto e faccia qualcosa.

Settembre è ormai più vicino di quanto sembri e sia in ginecologia e chirurgia sono numerosi i pensionamenti e i trasferimenti di medici. Chiediamo all’ASL quali sono i tempi di sostituzione di questo personale e alla nuova amministrazione comunale che si faccia interprete di queste problematiche. Il nostro ospedale deve rimanere con attività chirurgiche, ortopediche, mediche, cardiologiche e diagnostiche degne di un ospedale. Vogliamo ricordare a chi di dovere che più volte sono state disattese delle promesse come ad esempio di spostare delle attività chirurgiche nel nostro ospedale salvo poi aprire a Pontedera, presso la misericordia, un mini reparto chirurgico con tanto di presenza all’inaugurazione dell’assessore alla salute regionale. Volterra e il suo territorio hanno bisogno di servizi ospedalieri che non siano incentrati solo sulla riabilitazione ma anche sulla cura! Ci sono poi le problematiche relative alla Rems, rispondono al vero le notizie sempre più insistenti che vedrebbero la nostra Rems già depotenziata a favore di altre realtà? Anche qui sarebbe forse il caso che immediatamente e a vari livelli vi fossero dei chiarimenti..

Siamo poi decisamente “contenti” che il Lotti di Pontedera diventi sempre più grande! infatti la stessa Dottoressa Maria Letizia Casani direttrice della ASL Toscana nord ovest ci informa che:

“Una prima buona notizia per il Lotti e per i pazienti è l’approvazione del finanziamento per la costruzione della nuova dialisi per la quale sono previsti investimenti per 3 milioni e mezzo di euro, di cui circa 700.000,00 a carico della Regione Toscana” e ancora.. “Avevamo già la certezza che sarebbero arrivati i 2.840.000,00 euro dal Ministero, ma è di pochi giorni la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il progetto esecutivo, che prevede 27 posti invece degli attuali 16, è già stato approvato e a breve ci sarà la gara per l’affidamento dei lavori che, presumibilmente, dovrebbero iniziare entro fine anno”.

Cara Maria Letizia, ci permettiamo di rivolgerci a lei con tono confidenziale ricordandole che il lotti di Pontedera, negli ultimi 15 anni, ha avuto “riammodernamenti” per un totale di circa 40 milioncini di euro.. quest’altra volta ci dia qualche buona notizia anche a noi di Volterra riguardo quanto scritto prima! Le saremo molto grati!

Fonte: SOS Volterra

