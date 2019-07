Focus Scuola: il direttore dell’ufficio scolastico regionale in visita a Fucecchio

Giornata importante quella di ieri per le scuole fucecchiesi. Su invito del sindaco Alessio Spinelli e della vicesindaco e assessore all’istruzione Emma Donnini a Fucecchio è arrivato il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, il dottor Ernesto Pellecchia. Dopo l’incontro istituzionale in Comune, il direttore dell'USR Toscana, ha incontrato i dirigenti scolastici dei tre istituti scolastici fucecchiesi: Maria Elena Colombai, Barbara Zari e Tommaso Bertelli.

L’incontro, che ha permesso al sindaco, al vicesindaco e ai dirigenti di evidenziare le principali criticità della realtà scolastica locale, aveva come principale scopo la visita del plesso dell'Istituto superiore “Checchi” situato in piazza Vittorio Veneto che ha visto, nel maggio scorso, l'inaugurazione di un importante laboratorio rivolto al settore moda e in particolare alla calzatura. Durante la visita ai locali della scuola erano presenti il vicepreside del Checchi, professore Umberto Galleni, la professoressa Nella Frediani e il direttore amministrativo Marco Chirieleison.

Emma Donnini: “Come amministrazione comunale, ma anche a nome dei dirigenti scolastici, voglio ringraziare il direttore regionale Ernesto Pellecchia per la sua grande disponibilità. La proficua collaborazione tra autorità locali e autorità regionali potrà dare ottimi risultati”.

