Ordinanza sul consumo di acqua potabile, Montaione nel Cuore: "Limitare gli sprechi d'acqua"

In seguito all’ordinanza del Sindaco Pomponi sulla razionalizzazione del consumo di acqua potabile e sul divieto di uso improprio, resasi necessaria dopo la segnalazione di crisi idrica da parte dell’AIT, Autorità Idrica Toscana, il Gruppo Consiliare Montaione nel Cuore (Forza Italia- Fratelli d'Italia - Lega), nel condividere l’invito ai cittadini ad un uso responsabile delle risorse idriche ed al pieno rispetto dell’ordinanza sindacale, intende tuttavia evidenziare come molti degli sprechi di acqua pubblica siano da addebitarsi alla negligenza del gestore del servizio e della rete idrica. Infatti, accade spesso che ingenti perdite d’acqua, causate da rotture della tubatura su tutto il territorio comunale, perdurino per giorni, anche in seguito a segnalazioni.

Come gruppo consiliare Montaione nel Cuore, riteniamo opportuno che - oltre al giusto invito alla morigeratezza nell’utilizzo della risorsa idrica rivolto ai cittadini montaionesi - l’Amministrazione Comunale intervenga più spesso e con più fermezza nei confronti del gestore, al fine di impedire o limitare gli incalcolabili sprechi di acqua. La rete idrica montaionese necessita di una importante opera di manutenzione, che non sia limitata a rattoppare le tubature dopo giorni di perdita di acqua. A dimostrazione dell’assoluta necessità di un intervento organico sulla rete idrica, è il fatto che in più di una circostanza si sono verificate rotture della tubazione a pochi metri dalla parte sostituita e soltanto dopo pochi giorni dall’intervento manutentivo.

Solo con questa misura, congiunta alla realizzazione di nuovi pozzi, potremo impedire che il nostro territorio subisca serie crisi idriche nel periodo estivo.

Per queste ragioni auspichiamo che il Sindaco Pomponi e l’Amministrazione intervengano nelle sedi opportune per richiedere seri interventi da parte del gestore del servizio idrico, considerato anche che le tariffe per un bene primario come l’acqua non sono poi così basse.

Gruppo Consiliare - Montaione nel Cuore (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega)