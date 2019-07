Fucecchio, conclusi i lavori al fontanello di piazza Pertini

Si sono conclusi venerdì scorso, a poco più di 20 giorni dall’avvio, i lavori di manutenzione straordinaria del fontanello di acqua ad alta qualità collocato in piazza Pertini a Fucecchio. La ditta incaricata da Acque SpA, gestore idrico del Basso Valdarno, ha provveduto alla sostituzione del mosaico esterno, che si trovava in cattive condizioni, e dei totem informativi che in passato erano stati oggetto di vandalismi. Al loro posto sono stati inseriti due pannelli sulle pareti dell’impianto. Durante l’intervento di manutenzione, oltre a quanto preventivato inizialmente, si è provveduto anche a una pulizia straordinaria della pavimentazione, dei graffiti presenti sulla porta e dell’area circostante.

Ricordiamo che questo intervento non ha causato particolari disservizi per gli utenti del fontanello, poiché durante i lavori sono rimasti sempre in funzione almeno due dei quattro erogatori presenti.

La proposta dell’acqua ad alta qualità del fontanello risulta essere particolarmente apprezzata dai cittadini di Fucecchio che nel corso dell’ultimo anno – secondo i dati forniti da Acque Spa – hanno prelevato gratuitamente poco meno di un milione di litri.

Per acquistare la stessa quantità di acqua in bottiglia sarebbero stati necessari oltre 200 mila euro e quasi 26 tonnellate di plastica.

“Un utilizzo così massiccio del fontanello – commenta il sindaco Alessio Spinelli – dimostra che, oltre alla volontà e alla necessità di risparmiare denaro, il tema ecologico è sempre più all’attenzione dei nostri cittadini. Il contenimento dei rifiuti in plastica è un obiettivo che la nostra società deve perseguire con ogni mezzo. Il Comune di Fucecchio ha iniziato un’opera di sensibilizzazione che parte dalle scuole: sui tavoli delle nostre mense scolastiche la plastica è stata bandita. Ma questa è soltanto una prima iniziativa, abbiamo in cantiere tante altre proposte che vanno in questa direzione”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio