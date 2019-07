Costumi di Cerratelli, Conti: "Vogliamo casa permanente in un immobile comunale"

Il sindaco di Pisa Michele Conti è intervenuto ieri all’inaugurazione della mostra della Fondazione Cerratelli “I costumi degli artisti. Linguaggi dell’innovazione nell’archivio Cerratelli” che sarà aperta fino al 30 settembre alla Sterpaia del Parco Regionale di San Rossore.

“Poter ammirare i costumi di scena disegnati da grandi maestri del calibro di De Chirico, Guttuso, Dalì, Casorati – ha dichiarato il Sindaco Conti - equivale a ripercorrere la grande tradizione della costumistica teatrale e cinematografica italiana, prodotta nell’arco del secolo scorso dalla Casa d’Arte Cerratelli. Avere proprio qui a Pisa, grazie anche alla recente opera di conservazione dell’Associazione Cerratelli fondata nel 2005 da Floridia Benedettini, credo sia una grande fortuna. Vogliamo avviare un percorso insieme alla Fondazione per trovare una casa definitiva a questo immenso patrimonio di oltre trentamila costumi storici che deve essere valorizzato insieme alla storia della sartoria per il teatro e per il cinema. Siamo disponibili a individuare un immobile comunale per ospitare la collezione in modo permanente facendone così un centro di produzione culturale e un elemento ulteriore di attrazione in città per appassionati e turisti”.

La Fondazione Cerratelli si trova dal 3 dicembre 2011 alla villa Roncioni a Pugnano, frazione del comune di San Giuliano Terme. Nello spazio espositivo sono conservati i costumi di scena realizzati dalla casa d'arte fiorentina e appartenuti ad attori di cinema e teatro, per opere liriche e film realizzati da registi quali Renato Castellani, Georges Chazalet, Eduardo De Filippo, Mauro Bolognini, Sylvano Bussotti, Ugo Gregoretti, J. Miller, Jean-Pierre Ponnelle, Luca Ronconi, Giorgio Strehler, Luchino Visconti, Franco Zeffirelli.

