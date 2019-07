Topo di appartamento finisce in carcere a Cascina

Nel pomeriggio di sabato a Cascina, i carabinieri della stazione di Navacchio hanno arrestato un albanese di 25 anni. Lo stesso, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, aveva sulle spalle un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa, in quanto ritenuto responsabile di furti e rapine in abitazione, commessi nelle province di Pisa, Lucca e Livorno tra gli anni 2016 e 2017. Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.

