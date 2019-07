Furgone in fiamme nelle campagne di Palaia

Un furgone ha preso fuoco questo pomeriggio a Palaia, sulla strada comunale per Toiano, intorno alle 16,30. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco e di Ponsacco, oltre ai volontari dell’antincendio di Peccioli. Per rilievi e viabilità i carabinieri di Palaia e la polizia municipale dell'Unione Valdera ha fatto il resto. La segnalazione dell'incendio, spiega in un post il sindaco Marco Gherardini, è giunta da alcuni che si sono adoperati nelle prime operazioni di spegnimento delle fiamme.

