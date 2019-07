Inseguimento con auto rubata a Pisa: denunciati due ventenni

Inseguimento a Pisa finito con la denuncia per due giovani, un senegalese classe 1991 con obbligo di presentazione e firma presso i carabinieri di Pisa e un cascinese classe 1990. Questa mattina le volanti della questura hanno raggiunto la Mercedes Classe C in via Campo di Volo a Pisa, risultata rubata ieri a Lucca dopo un controllo. Una volta fermati i due e trasferiti negli uffici della questura, sono stati denunciati con richiesta di aggravamento della misura cautelare per il cittadino straniero; per il cittadino italiano è stata immediatamente adottata dal Questore la misura del foglio di via obbligatorio dalla città di Pisa. La macchina è stata restituita al legittimo proprietario, subito rintracciato tramite la denuncia sporta.

