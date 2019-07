Tributo ad Ennio Morricone, moda, sport e buona cucina per l'ultimo week end di luglio cascinese

Ecco gli eventi che si susseguiranno a Cascina nel prossimo fine settimana.

Da mercoledì 24 luglio e fino al 6 agosto, al campo sportivo di Zambra, ottava edizione della sagra "Be' mi' tempi”. Stand gastronomici, musica e spazio giochi.

Sabato 27 luglio, alle ore 21, in piazza dei Caduti a Cascina, sfilata organizzata da Trimoda "La donna a regola d’arte", moda, design e divertimento, fra colori e musica, sul palco della piazza centrale di Cascina.

Sabato 27 luglio, gara ciclistica per giovanissimi promossa dalla ASD Ciclistica Marcianese, a Marciana dalle 15.30 alle 19.30.

L’evento centrale della settimana è il "Tributo a Ennio Morricone" a cura del maestro Massimo Barsotti e i Gold&nCast, un concerto evento in prima assoluta ideato dal pianista cascinese. Il concerto si terrà domenica 28 luglio, ore 21:15, in piazza dei Caduti a Cascina, e la musica di Ennio Morricone sarà protagonista di una grande prima assoluta. Nella scaletta alcune delle più celebri composizioni tra cui "C’era una volta il west", "Giù la testa", "Nuovo cinema paradiso" e "Gabriel’s oboe". Le colonne sonore di Morricone sono appositamente rielaborate dal maestro Barsotti e trasformate in brani originali per pianoforte e orchestra di fiati. L’eclettismo e il virtuosismo del pianista cascinese e la grande duttilità del gruppo di fiati, che peraltro vede al suo interno grandi nomi come Marco Nesi alla tromba o il clarinettista Fabio Battistelli, darà vita ad una serata imperdibile con la grande musica.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

