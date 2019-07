Bambina morta in piscina, 'scomparse' le immagini delle telecamere

Sarebbero scomparse le immagini delle telecamere dello stabilimento 'Texas' di Marina di Pietrasanta dove il 13 luglio scorso era andata in arresto cardiaco una dodicenne di Parma, poi morta all'ospedale di Massa Carrara. La procura di Lucca avrebbe aperto un fascicolo sulla vicenda. Da quanto si apprende la guardia costiera, che indaga sulla morte della piccola, avrebbe chiesto il giorno stesso dell'incidente di salvare le immagini delle telecamere, considerando che in caso contrario vengono cancellate automaticamente dopo 48 ore. Quel salvataggio, però, sembra non ci sia stato e ora le immagini sarebbero irrecuperabili.

