Libri per l'estate (e non solo): 10 nuove letture di autori toscani

Siamo in estate e, da che mondo è mondo, l'estate è sinonimo di consigli di lettura. Per il 2019 abbiamo deciso ancora una volta di dedicarci a consigli 'toscani' ma con qualche accorgimento in più. Abbiamo scelto dieci libri di autori del Granducato (o comunque toscani d'adozione) che però sono usciti di recente, vale a dire dall'inizio del 2018 a oggi, in un arco di quasi sedici mesi. Da portare sotto l'ombrellone, certo, ma anche da gustare in qualsiasi momento dell'anno, l'estate è solo un pretesto. Romanzi, pamphlet o saggi: andiamo a scoprire i dieci libri da leggere.

Marco Amerighi - Le nostre ore contate

L'esordio di Amerighi (nato a Pisa nel 1982), è subito un successo, premiato anche col Bagutta Opera Prima e già tradotto all'estero. L'opera, edita da Mondadori, è ambientata in un paese, Badiascarna, che ricorda molto Larderello e la Valdicecina: è un romanzo sull'amianto, come ha detto proprio Amerighi, ma anche sull'amicizia, il tradimento e il rapporto padre-figlio. Paragonato a Ammaniti o Veronesi, senza dubbio ne è all'altezza.

Bettina Bartalesi e Gianluca Di Matola - Luce

Una storia di riscatto femminile vede protagonista la giovane Luce, 13enne che vive nel Torinese. Sembra una favola per bambini, anche per via della copertina, ma è tutt'altro: il romanzo di Clown Bianco Edizioni di Di Matola e della chiantigiana Bartalesi è un excursus nell'Italia degli anni di piombo, un ritratto dei misteri del paese dell'epoca ma anche di una protagonista che caparbiamente riesce a diventare se stessa.

Pilade Cantini - Marcovaldo Punk. Un comunista a Palazzo Chigi

Cosa ci fa un comunista - ma un comunista inteso alla toscana - a Roma come addetto alla corrispondenza di Renzi e Gentiloni? La risposta la dà il diretto interessato nel libro edito da Clichy. Il pontaegolese Pilade Cantini con la sua consueta ironia ci porta tra i corridoi della politica romana con il suo sguardo a metà tra sogno e nichilismo. Consigliato anche a chi vuole saperne di più sulle ultime alterne fortune del PD.

Michele Cecchini - Il cielo per ultimo

Professore (in passato anche a Empoli) e scrittore, il lucchese trapiantato a Livorno Michele Cecchini tratteggia il mite Cacio, che vive in un'Ardenza tutta sua e si alterna tra il figlio Pitore e un segreto che, comunque, non è inconfessabile. Delicato e onirico, è un romanzo - edito da Bollati Boringhieri - anche sulla paternità in cui Cecchini riesce a far commuovere pur rimanendo col sorriso sulle labbra.

Vittorio Cotronei - Passato remoto

Un ufologo viene richiamato in un piccolo borgo dell’entroterra toscano per un’indagine sulla misteriosa morte di un pensionato del luogo, suicidatosi, a quanto si racconta in paese, pochi giorni dopo un incontro ravvicinato con gli alieni. Tra gialli, misteri 'etruschi' e sorprese, l'indagine del montescudaino Vittorio Cotronei (pubblicata da MdS) è stata anche segnalata per il Premio Strega 2019.

Vera Gheno - Femminili singolari

Insegnante all'Università di Firenze, Vera Gheno ha pubblicato il saggio per Effequ, toccando una tematica più che mai d'attualità. "Le parole sono importanti" diceva Moretti e Gheno le affronta portando la sfida sul campo del femminismo. Si dice 'ministra'? Si può usare 'sindaca'? Non è un libro di grammatica, ovviamente, ma insegna che l'uso consapevole delle parole può essere il primo passo per una pratica femminista.

Cristian Nuti - Appunti di vita

Fiorentino, Nuti si definisce soprattutto un viaggiatore. Proprio il viaggio è protagonista del suo libro edito da Mondadori, in cui il personaggio principale lascia la sua vita borghese a Milano per andare in Madagascar e poi nel resto dell'Africa, tra incontri emozionanti e avventure. È un libro a metà tra l'ispirazionale e il meditativo, consigliato a chi cerca esperienze travolgenti.

Daniela Donatella Pieruccini - Se fosse un giorno sarebbe giovedì

La casa editrice L'Erudita ha pubblicato il libro di racconti della scrittrice viareggina Daniela Donatella Pieruccini. In questi frammenti, i protagonisti si trovano a dover fronteggiare pensieri dolorosi ma anche altri momenti significativi della loro vita, ondeggiando tra passato e presente. La raccolta è stata presentata come un 'momento di rivelazione', scritta in maniera intima e realista.

Bobo Rondelli - Cos'hai da guardare

Bobo Rondelli ha una vita da romanzo. Cantante, poeta, musicista, attore e molto altro ancora, è stato raccontato magistralmente da Virzì in un documentario; altrettanto interessante è, però, il suo libro autobiografico recentemente rilasciato da Mondadori. Una storia intima, curiosa e per certi versi inedita anche ai fan più puri del livornese. Malinconico e divertente come i suoi testi.

Vanni Santoni - I fratelli Michelangelo

Un uomo ricco e istrionico convoca i propri figli, avuti da mogli diverse, nella casa a Vallombrosa: nasce un ritratto della vita dell'uomo, Antonio Michelangelo, a confronto con le diverse personalità dei figli. Vanni Santoni, nel romanzo pubblicato da Mondadori, si dedica a una sega familiare attraverso il Novecento, ma lo fa con uno stile innovativo, almeno per la letteratura italiana.

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Toscana