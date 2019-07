Gioielli d'oro e orologi rubati, denunciati in tre

Dovranno rispondere del reato di ricettazione tre cittadini pistoiesi individuati dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo. I militari dell’Arma, nel corso di perquisizione domiciliare delegata dall’autorità giudiziaria pistoiese, hanno rinvenuto numerosi oggetti preziosi dei quali i possessori non hanno saputo fornire elementi validi che potessero ricondurre all’origine di quei gioielli in oro ed orologi e per questa ragione sono stati sequestrati in quanto ritenuti proventi di furto. Chiunque dovesse riconoscere gli oggetti può recarsi nella caserma dei Carabinieri di Montemurlo, in Via Caduti di Nassirya 9, portando a seguito la denuncia di furto, per procedere alla restituzione. Le foto dei gioielli e degli orologi saranno inoltre inserite nel sito web istituzionale dell’Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it), dove, nella parte dedicata al cittadino, alla voce "servizi", c'è la possibilità di accedere alla banca dati degli oggetti rinvenuti e sequestrati.

