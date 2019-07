Controlli alle Cerbaie: quattro persone segnalate per droga, pusher in fuga

Ieri mattina i carabinieri di Empoli, con ausilio di un'unità cinofila, hanno svolto un servizio di controllo dell’area boschiva delle frazioni di Fucecchio. Nelle Cerbaie sono stati impiegati 15 militari e 5 mezzi che, dall’alba, hanno rastrellato i boschi e pattugliato lungo le strade delle frazioni, al fine di individuare spacciatori di stupefacenti e acquirenti. Quattro le persone segnalate (ad una è stata anche ritirata la patente di guida) trovate in possesso di cocaina e hashish, probabilmente appena acquistata, mentre i pusher sono stati messi in fuga dagli uomini in divisa. Gli acquirenti erano tutti provenienti dalla provincia di Pistoia con età comprese tra i 27 e i 51 anni. In totale 15 persone controllate su 9 mezzi. All’interno del bosco, in prossimità dei luoghi di spaccio, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento dello stupefacente e buste contenti cibo.

