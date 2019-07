Grossa moria di pesci in Arno nel Pisano: è colpa del maltempo

Il corso del fiume Arno letteralmente 'ricoperto' da decine e decine di pesci morti ha messo in allarme questa mattina molti cittadini a Calcinaia. I tantissimi esemplari morti hanno fatto pensare che qualcuno avesse sversato nel fiume Arno materiale nocivo. Sul posto sono intervenuti l'Arpat e la polizia municipale dell'Unione Valdera.

Le analisi condotte hanno permesso di appurare che la morte dei pesci, tutti muggini, sia stata la conseguenza del maltempo dei giorni scorsi e non abbia cause 'umane': dall'Arpat fanno infatti sapere che i muggini sono morti per mancanza di ossigeno causata dall'enorme quantità di fango smosso nella piena ad Arezzo.

