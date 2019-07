Jova Beach Party, la carica dei 40mila per la 'prima' a Viareggio

Jova Beach Party, terminato ieri il 'girone d'andata' a Viareggio (il 31 agosto ci sarà la replica) con una spiaggia della Darsena diventata un raduno a cielo aperto per 40mila persone in costume.

Jova Beach Party, i protagonisti

Dal pomeriggio alle 16 fino a mezzanotte tanti artisti oltre a Lorenzo Cherubini hanno intrattenuto i partecipanti, tra un tuffo in mare e una 'storia' su Instagram. Sono The Di Maggio Connection, Gato Preto, Mangaboo Ackeejuice Rockers, Merk & Kremont, Ivreatronic Savana Funk, dislocati in vari punti dell'area del Muraglione. E sul palco ha fatto una comparsata pure Giorgio Panariello, nato a Firenze ma cresciuto in Versilia.

Jova Beach Party, un occhio all'ambiente

Tra i momenti clou l'appello di Jovanotti all'ambiente, uno dei temi focali dell'esperienza Jova Beach Party ("dobbiamo lasciare questa spiaggia migliore di come l'abbiamo trovata") e un matrimonio sul palco sulle note delle più celebri love song, una tradizione per questo tour. Per chi non c'era (anche se avrà occasione di partecipare alle prossime date) ecco le foto di Stefano Dalle Luche a documentare l'happening di ieri, con una speciale panoramica a 360°.

