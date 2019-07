Il Pd nell’Empolese Valdelsa per 'scrivere' il programma delle regionali

"Prima le proposte poi la scelta del candidato". Così Simona Bonafé, segretaria del PD toscano, presenta la tappa empolese del tour 'Toscana 2030, costruiamo insieme il nostro futuro'. L'obiettivo è quello di incontrare le categorie sociali del territorio "per ascoltare, confrontarci e costruire il programma delle prossime elezioni regionali", come spiega la stessa Bonafé che annuncia al termine del tour una conferenza programmatica per trasformare una bozza di proposte nel programma che il PD presenterà alle regionali.

Il candidato, quindi, può aspettare. A dirlo è la stessa Bonafé che proprio negli ultimi giorni ha smentito una sua candidatura: "Io ho individuato come segreteria regionale un percorso che è quello che passa dalle proposte, dalla coalizione e poi dalla scelta di un candidato. Insieme sceglieremo quale è il percorso migliore che si tratti di un caniddato unitario o le primarie. Vedremo chi sarà della partita".

Come prima tappa del tour la segretaria è stata a Fucecchio, dove si sono incontrate le rappresentanze economiche e sindacali, poi nel pomeriggio tappa al circolo di Avane ad Empoli, per incontro pubblico sul tema della sanità con gli addetti ai lavori del settore. Stasera, infine, Simona Bonafè sarà alla Festa dell’Unità di Limite sull’Arno. Ad accompagnare la Bonafé anche molti dei sindaci dell'Unione, oltre al consigliere regionale Enrico Sostegni e il segretario del PD Empolese Valdelsa Jacopo Mazzantini.

"Il tour serve per raccogliere idee, proposte, stimoli - ha detto Bonafé - per capire cosa ha funzionato in questi anni e cosa va migliorato. Abbiamo iniziato questo tour dalle zone più periferiche della Toscana, da Grosseto, Massa Carrara e Pistoia, oggi siamo nell'Empolese-Valdelsa. Quella di oggi è stata una giornata intensa, di analisi e di studio per capire cosa proporre ai cittadini per le prossime elezioni regionali".

Le infrastrutture, materiali e immateriali, per le imprese ma anche per il turismo, sono "i punti su cui c è stato chiesto di lavorare di più", spiega Bonafé: dall’importanza dell’ammodernamento della Fi-Pi-Li, al collegamento con la A11, alla necessita’di realizzare il sottoattraversamento Tav di Firenze utile anche ad agevolare il traffico dei pendolari delle altre citta’.

Ribadita anche la richiesta di riportare il tribunale ad Empoli. Le associazioni agricole hanno manifestato preoccupazione per il tema dei cambiamenti climatici e lamentato, cosi come confermato dalle altre categorie, l’eccesso di burocrazia. Gli artigiani chiedono di adeguare il sistema formativo alle necessita’ del mercato del lavoro, per evitare la carenza di addetti in alcuni settori produttivi.

