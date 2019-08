Sfonda la porta della chiesa a sassate e minaccia il prete, arrestato 26enne a Bassa

Violazione di domicilio e minaccia, questi i reati che hanno portato all'arresto di un 26enne a Bassa. Nella frazione del comune di Cerreto Guidi alle 22.30 di ieri, mercoledì 31 luglio, il giovane K.B. di origini nigeriane ha minacciato il parroco della chiesa di Santa Maria Assunta.

Dapprima ha sfondato la porta della sagrestia della chiesa con un fitto lancio di pietre. All'interno, ha incontrato il sacerdote che aveva tentato di allontanarlo e lo ha minacciato. Nel frattempo, però sono intervenuti i carabinieri da Empoli, chiamati da un altro cittadino.

All’arrivo dei militari, il giovane si è fatto trovare con i sassi in mano ma ha poi desistito. Il 26enne è stato quindi arrestato e tradotto presso il carcere di Sollicciano. Era già finito in manette il 19 luglio 2019 per un'aggressione ai carabinieri.

Grosso spavento per il parroco di Bassa, che però non ha riportato danni. La frazione, e la medesima parrocchia, furono protagoniste di un altro caso simile nel 2012, quando alcuni ladri ferirono il prete e razziarono la chiesa.

