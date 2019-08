Aggressione in tramvia, 36enne picchiata senza motivo: i commenti dalla Lega

Questa mattina, intorno alle 10, una 36enne è rimasta vittima di un'aggressione sulla tramvia a Firenze. Il mezzo in quel momento si trovava in via di Novoli quando, una 22enne di origini nigeriane, ha colpito con un pugno in testa la donna. Sul posto è intervenuta la polizia.

La 36enne non ha riportato conseguenze fisiche ma era sotto choc, come i passeggeri che hanno assistito, e per precauzione è stata trasportata in ospedale.

Anche l'altra donna, in stato confusionale, è stata portata in ospedale ed è stata sottoposta a una visita psichiatrica. Non avrebbe saputo spiegare il motivo del suo gesto.

Matteo Salvini: "Fuori questa criminale e tutti quelli come lei, altro che 'rifugiati'!"

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è espresso in merito all'aggressione con un post pubblicato su Facebook: "Ha aggredito una donna, a Firenze, colpendola con un pugno mentre entrambe erano a bordo della tramvia e tutto perché gliel’aveva comandato il corpo'. La vittima è una 36enne, ferita da una nigeriana di 22 anni già espulsa nel 2017, denunciata nel 2018 e che ha presentato domanda di asilo a Palermo. Siamo già al lavoro per cacciare dall’Italia questa criminale, e tutti quelli come lei, altro che 'rifugiati'!

Stiamo tornando un Paese serio; entra solo chi ha il permesso, chi sbaglia deve pagare e i clandestini vanno cacciati".

Federico Bussolin, Capogruppo Lega: "Tramvia poco sicura a causa dei delinquenti"

"Nardella ed il PD vogliono "educare" i fiorentini all'uso della tramvia ma, se queste sono le premesse, ho i miei dubbi. Le aggressioni all'interno dei mezzi pubblici sono all'ordine del giorno, la sera la tramvia è poco sicura a causa dei delinquenti. La tramvia e le linee Ataf devono tornare ad avere un servizio di vigilanza, non solo per i biglietti, ma per l'incolumità dei fiorentini. Non si può predicare l'apertura delle frontiere e poi rimanere inermi davanti ad aggressioni di chi, con Firenze, non ha niente a che fare. Sono certo che questa criminale verrà presto espulsa".

Alessandro Scipioni, segretario provinciale Lega: "Buonismo degli anni scorsi fortemente negativo"

"Un altro gravissimo episodio che dimostra il livello di insicurezza che si vive in città, e quanto il buonismo negli anni scorsi sia stato fortemente negativo per la vivibilità a Firenze. Quello che amareggia è che a farne le spese sono sempre i cittadini onesti".

Tutte le notizie di Firenze