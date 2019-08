Bando 'Dune' a Grosseto, artisti emergenti al lavoro nelle aree ambientali protette

Il linguaggio dell'arte come strumento di indagine e intervento sulle aree ambientali protette di Marina di Grosseto. È quanto si propone il bando “Dune – Arti, paesaggi, utopie” a cura di Mauro Papa e Giorgio Zorcù, organizzato da Accademia Mutamenti nell’ambito dell’iniziativa Toscanaincontemporanea 2019 della Regione Toscana, con la partecipazione del Comune di Grosseto e dell'associazione Amici delle dune della Pro Loco Marina di Grosseto, in collaborazione con Clarisse Arte di Fondazione Grosseto Cultura, l'associazione culturale Clan, Allianz, Cooperativa Silva e Liceo artistico del Polo Bianciardi di Grosseto.

«Uno degli obiettivi del progetto – spiegano Mauro Papa, direttore di Clarisse Arte, Giorgio Zorcù, direttore artistico della compagnia teatrale Accademia Mutamenti, Giada Beschi e Mara Pezzopane di Clan e il maestro d'arte Stefano Corti – è proprio quello di stimolare la creatività degli artisti selezionati, facendo vivere loro un’esperienza completamente coinvolgente, immergerli in un contesto creativo totalizzante che sappia influenzare e attivare tutte le loro risorse. Crediamo che il talento degli artisti possa agire per sensibilizzare su un tema così importante e attuale come quello dell'ambiente: lavoreranno insieme, attivando un confronto artistico produttivo, stimolante e interdisciplinare, seguiti da alcuni Maestri selezionati da Accademia Mutamenti».