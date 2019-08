Bimbo aretino di 7 anni colpito da meningite B: ricoverato al Meyer

Un bambino di 7 anni, originario del Valdarno aretino, è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze perché colpito da meningite. Dall'Asl fanno sapere che si tratterebbe di meningite di tipo B. Il piccolo è stato portato ieri dalla madre con febbre alta, diarrea e ipoattività, all'ospedale di Arezzo, poi il tarsferimento al Meyer. Il piccolo è stato sottoposto alle terapie necessarie. Al momento non è noto se sia in pericolo di vita.

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana Sud Est ha attivato le procedure di profilassi per tutti coloro che sono contatti stretti del bambino e che rientrano nei casi previsti da coinvolgere secondo apposita circolare ministeriale.

