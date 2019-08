È colombiana la disegnatrice più 'bugiarda'. A Le Piastra si prepara la finale del Campionato della bugia

È colombiana e donna la disegnatrice più bugiarda del mondo. Si chiama Elena Ospina e ha disegnato un marinaio incline all'alcol che osserva un'inedita costellazione a forma di bicchiere.

Ha convinto la giuria, composta da 8 esperti nominati dall'Accademia della Bugia de Le Piastre, che l'hanno issata sul gradino più alto del podio. A farle da "valletti" due colleghi maschi, entrambi ucraini. Si tratta di Alexander Dubovskyi e di Kostantin Kazanchev.

Il primo ha raffigurato un astronauta non dolcemente allunato, ma atterrato dal puntatore Google manovrato da un selenita. Il secondo ha ritratto un bagno particolare in cui un astronauta adopera l'ugello di un razzo come asciugamani.

"Anche quest'anno - spiega il responsabile della sezione grafica del Campionato italiano e internazionale della Bugia, Marco Fusi - abbiamo avuto una partecipazione davvero straordinaria. A Le Piastre ci sono arrivate vignette e disegni da 33 Paesi di tutti e 5 i continenti. La qualità complessiva è stata davvero notevole, come chiunque può constatare venendo a Le Piastre dove tutti i disegni che si sono contesi il titolo rimarranno appesi nelle vie del paese fino al 31 agosto".

Tra i segnalati un altro colombiano, Alberto Barreto, che ha immaginato un particolare razzo a forma di naso di Pinocchio. Ancora il burattino e ancora un ucraino, Sergio Riabokon che ha ritratto 4 astronauti che piantano sul suolo lunare il naso di Pinocchio. L'iraniano Ali Miraee ha disegnato un astronauta accolto da una manifestazione di seleniti anni Settanta che rivendicano peace and love. Arriva dall'australiano Luis Pol la conferma che lo sbarco sulla luna é quantomeno dubbio: il suo astronauta proietta sul suolo lunare l'ombra di un naso molto allungato. Stessa opinione anche per il serbo Sasha Dimitrijevic che presenta una donna delle pulizie che si lamenta di dover spazzare a fina sabbia lunare sparsa dal set allestito per simulare l'allunaggio. Surreale la tavola dell'argentino Santiago Cornejo che ha immaginato un astronauta che festeggia tentando di spegnere le candeline di una torta sulla luna impedito dallo scafandro che indossa. C'é infine il cinese Jing Shan Li che ha colorato uno smartphone capace di proiettare un pezzo di universo da cui cadono alcune stelle.

I vincitori della sezione grafica italiana e quelli delle sezioni letteraria e radiofonica saranno proclamati sabato sera 3 agosto sul palco de Le Piastre nel corso del The Bugia Show, prima dell'attesa gara tra i raccontatori più bugiardi, in programma a partire dalle 16.30 di domenica 4 agosto.

Il Campionato italiano della Bugia verso il gran finale

Esaurita l'inedita triplice anteprima, il Campionato italiano della Bugia organizzato dall'Accademia della Bugia di Le Piastre (PT) corre verso il gran finale della sua 43esima edizione.

Sabato 3 agosto alle 19.30 inizia la cena popolare in piazza (prenotazioni al 348-3369552) alla quale seguirà The Bugia Show, il talk bugiardo arricchito da numerosi ospiti, nel corso del quale verranno proclamati e premiati i vincitori delle sezioni grafica italiana, letteraria e radiofonica, che quest'anno si sono cimentati con lo scivoloso tema del vero o presunto allunaggio umano, rubricato per avvenuto ormai 50 anni fa.

Ospiti della serata, come sempre ad ingresso gratuito, sono Andrea Bonechi di lercio.it e bufale.it, il dj Alessandro Masti, la show girl Ilaria Belli, les Tragiques sentimentales, Alessandro Sarti, Gianmaria Vassallo, il tenore Luca Pacini e tanti altri.

Domenica 4 agosto a partire dalle 16.30 gran finale con la tradizionale sfida tra i migliori raccontatori di Bugie.

Sono due le lauree ad honorem che verranno consegnate nel corso del pomeriggio: la prima al noto attore toscano Sergio Forconi e la seconda ad Andrea Bonechi per Lercio.it il blog dedicato allo sporco che fa notizia, dopo che entrambi avranno tenuto dal palco la loro lezione magistrale.

Alle 19.30, dopo la cena finale in piazza, come sempre assicurata dai volontari della Pro loco de Le Piastre, l'edizione 2019 si concluderà con lo spettacolo teatrale del direttore artistico del Campionato, l'attore comico Emiliano Buttaroni.

Fonte: Accademia della Bugia

