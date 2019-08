Morte del turista spagnolo Daniel Testor Schnell, c'è un altro indagato per omicidio colposo

Stefania Fuscagni, presidente dell'Opera di Santa Croce fra il 2007 e il 2015, sarebbe indagata per la morte del turista spagnolo Daniel Testor Schnell, deceduto il 19 ottobre 2017. dopo esser stato colpito da un frammento di pietra serena staccatosi dal soffitto della basilica di Santa Croce a Firenze. Il nuovo fascicolo, per omicidio colposo, si affianca all'inchiesta principale le cui indagini si sono concluse.

"Abbiamo depositato un memoria - spiega l'avvocato di Fuscagni - in cui si dà atto di come negli ultimi 15 anni siano stati spesi almeno 20 milioni di euro per opere di manutenzione straordinaria del complesso". Santa Croce, sottolinea Zurli, "è stata tenuta nel modo migliore e più attento" e ponendo "massima attenzione alla sicurezza".

Tutte le notizie di Firenze