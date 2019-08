Nigiotti sul palco della sua città: 'Cenerentola e altre storie..' a Effetto Venezia

Enrico Nigiotti, il cantautore livornese, sarà sul palco di Effetto Venezia (piazza del Luogo Pio ore 22.30) sabato 3 agosto per proporre al pubblico diversi brani tratti dall’edizione speciale di “Cenerentola e altre storie…” A accompagnarlo in concerto Andrea Torresani (basso/contrabbasso), Andrea Polidori (batteria), Mattia Tedesco (chitarre elettriche e acustiche) e Fabiano Pagnozzi (tastiere e piano).

Tante le iniziative in programma anche per questa quarta serata di Effetto Venezia: accanto alle occasioni musicali, non mancheranno rappresentazioni teatrali con “Le stanze dei libri” ai Bottini dell’Olio (ore 20.15 e 21.30 ingresso a pagamento info e prenotazioni 3498169659) per la regia di Emanuele Barresi e la rassegna di vernacolo toscano sotto la direzione artistica di Marco Conte al Centro Culturale Vertigo.

E poi tutto quello che ha reso Effetto Venezia una delle manifestazioni di maggior richiamo del panorama estivo toscano : giri dei fossi in battello, street art tour, spazi dedicati ai bambini con esibizioni circensi, burattini, laboratori e giochi vari. Spazio inoltre agli espositori, agli operatori dell’ingegno che stazionano in più punti del quartiere. Si ricorda che il Museo della Città ospitato nella splendida struttura dei Bottini dell’Olio nelle serate di Effetto Venezia rimane aperto fino alle 24, un’occasione per visitare le collezioni civiche livornesi.

E per chi vuol approfondire la conoscenza della città e dei suoi monumenti due esposizioni da non perdere: “Livorno in miniatura” a cura di Dario Cipriani alla Bottega del Caffè (viale Caprera) e “Livorno dal 1100 al 1900”, a cura di Luciano Sanguinetti in Fortezza Vecchia.

