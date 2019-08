Nuovi attraversamenti stradali realizzati da Gucci, Giorgi (Vicesindaco): "Azienda responsabile per la comunità"

L’azienda Gucci realizzerà due attraversamenti stradali rialzati oltre all’illuminazione su entrambi i passaggi, in via delle Nazioni Unite di fronte alla sede di Gucci ArtLab. La Giunta Comunale di Scandicci ha approvato il testo della convenzione che rende possibile l’intervento da parte dell’azienda, che oltre ai due attraversamenti interverrà con la realizzazione di un nuovo profilo dei marciapiedi e un nuovo disegno degli stalli di sosta, per inibire l’utilizzo della strada al parcheggio dei mezzi pesanti. “Gucci investe risorse proprie per realizzare un intervento di utilità pubblica – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere Pubbliche Andrea Giorgi – è un esempio virtuoso di cosa significhi per un’azienda assumersi la responsabilità sociale nei confronti della comunità”.