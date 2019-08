Pixel, corso per addetti alla grafica e stampa 3D a Monsummano

È completamente gratuito per gli utenti, poiché finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì, il percorso PIXEL per addetto all'organizzazione del processo di realizzazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali; lo propone l’agenzia formativa Formetica ai giovani dai 14 ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Il corso si terrà a Monsummano dal prossimo settembre al giugno 2022; tre anni scolastici, per un totale di 3168 ore suddivise in materie di base, tecnico professionali, laboratori. Il secondo e terzo anno sono previste le attività di alternanza scuola lavoro: 400 ore annuali.

Saranno formati professionisti in grado di operare in più settori, dall'editoria all'informazione con competenze specifiche per la realizzazione di pubblicazioni cartacee, e-book, packaging aziendale personalizzato, giornali, riviste, siti web, software, videogame; capace inoltre di prestare la propria opera, anche come collaboratore esterno, nelle tipografie e nelle cartiere e in aziende informatiche di sviluppo e di grafica pubblicitaria. Il percorso forma inoltre figure che ben si adattano a integrarsi nel mondo della prototipazione e della stampa 3D, un settore innovativo nel mondo dell'artigianato e della produzione industriale.

Il numero limitata di allievi (non più di 25 iscritti) garantisce particolare attenzione e cura per la formazione di ciascuno.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 14 settembre 2019 entro le ore 24:00. La domanda di partecipazione al corso va redatta su apposito modulo della Regione Toscana, caricabile dal sito www.formetica.it

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Monsummano Terme